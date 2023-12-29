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Sosyal medya platformu X, İsrail polisinin Yahudi çocuklara şiddet uyguladığı görüntüyü kaldırmakla tehdit ediyor - Son Dakika
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Sosyal medya platformu X, İsrail polisinin Yahudi çocuklara şiddet uyguladığı görüntüyü kaldırmakla tehdit ediyor

Sosyal medya platformu X, İsrail polisinin Yahudi çocuklara şiddet uyguladığı görüntünün 'çocuk istismarı ve şiddeti teşvik ettiğini' öne sürerek kaldırılmasını istedi. Aksi takdirde paylaşımı yapan hesabı askıya alacağını belirtti. X'in Yahudi karşıtlığıyla suçlandığı açıklamada, Siyonist polisin Yahudi çocuklara saldırılarını gösteren videoyu herkesin görmesi için paylaştıklarını belirtti.

Sosyal medya platformu X, İsrail polisinin Yahudi çocuklara şiddet uyguladığı görüntüyü kaldırmakla tehdit ediyor
29.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:44
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Sosyal medya platformu X'in, İsrail polisinin Yahudi çocuklara şiddet uyguladığı görüntünün "çocuk istismarı ve şiddeti teşvik ettiğini" öne sürerek kaldırılmasını istediği, aksi takdirde paylaşımı yapan hesabı askıya alacağı belirtildi.

Profilinde "Yahudiler Siyonizm'e Karşı Birleşti" bilgisi yer alan Torah Judaism adlı kullanıcı, X hesabından konuyla ilgili açıklama ve görüntü paylaştı.

Açıklamada, "Siyonist polisin Yahudi çocuklara nasıl saldırdığı, dövdüğü ve tutukladığını gösteren videoyu herkesin görmesi için paylaştık." ifadelerine yer verildi.

Ancak X'in söz konusu görüntüyü "çocuk istismarı ve şiddeti teşvik ettiğine karar vererek silmelerini istediği" belirtilen açıklamada, aksi takdirde hesabın askıya alınmakla tehdit edildiği kaydedildi.

İsrail polisinin bir genci iterek yere düşürdüğü görüntülere atıfta bulunulan açıklamada, bunun "Siyonistlerin Yahudi toplumuna nasıl baskı yaptığını açıkça gösterdiği", X'in ise videonun "Yahudi karşıtı olduğunu iddia ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "X platformu, açıkça Yahudileri Yahudi olarak görmüyor. X'e göre yalnızca Siyonistler Yahudi. Anti-Siyonist Yahudi topluluğu, Siyonistlerin Yahudi karşıtlığıyla uğraşırken, artık X platformunun Yahudi karşıtlığıyla da uğraşmak zorunda." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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