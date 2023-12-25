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Sosyal medya tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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Sosyal medya tartışması kanlı bitti

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, sosyal medya üzerinden tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

25.12.2023 - 15:06,  Güncelleme: 15:07
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KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kişi, sosyal medya üzerinden tartıştığı kişiyi, çıkan kavgada, tabancayla bacağından vurdu. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün 17.40 sıralarında, İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tartışan ve birbirini tehdit eden B.T. ve F.D., bir sokak üzerinde bir araya geldi. Ardından ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında B.T., yanındaki tabancayla F.D.?yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken şüpheli, olay yerine gelen babası ve arkadaşları ile birlikte uzaklaştı. Yaralanan F.D.'nin de yakınlarının olay yerine gelerek taraflar arasında arbede çıktığı iddia edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüpheli B.T.'yi gözaltına aldı. Olayın ardından yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli B.T., babası ve arkadaşlarının olay yerinden ayrılması ve babanın yaralıyı tehdit ettiği anlar yer aldı. Bir başka görüntüde ise olay yerinin yakınında toplanan kalabalık bir grubun tartıştığı görülüyor.

Sosyal medya tartışması kanlı bitti
Kaynak: DHA
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kavga, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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