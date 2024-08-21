Sosyal medya tartışması sonucu genç öldü, 4 zanlı tutuklandı

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İstanbul Sarıyer'de sosyal medyada çıkan tartışmanın ardından karşılaştıkları 16 yaşındaki gençle kavga edip ölümüne sebep oldukları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos'ta Ayazağa Mahallesi'nde kalabalık bir grubun kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İncelemede, kavga esnasında yaralanan Emir K'nin (16) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirlendi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen İ.C. (17), Y.Ş. (16), F.A.T. (15) ve Ş.A'yı (15) gözaltına aldı.

Zanlılar ile Emir K'nin sosyal medyadan sözlü atışmaya girdikleri, olay yerinde karşılaşan tarafların kavga ettikleri saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.