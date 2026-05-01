Sosyal Medya ve Doğum İznine Yönelik Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

01.05.2026 00:23  Güncelleme: 01:44
(ANKARA) - Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran, 15 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getiren 7578 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasayla birlikte, Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu'nda değişikliğe gidilerek kadın çalışanların doğum sonrası hakları iyileştirildi. Kadın memur ve işçilerin doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olan toplam 16 haftalık ücretli izin süresi 24 haftaya çıkarıldı. Düzenleme kapsamında, işçilere eşlerinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlendi. Ayrıca, bir çocuğa koruyucu aile olan memur ve işçilere, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin hakkı tanındı. Sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin isteğe bağlı sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması hüküm altına alındı.

15 yaş altında sosyal medya yasağı ve yaş doğrulama sistemi

Sosyal ağ sağlayıcılarının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri "derhal ve en geç 15 gün içinde" sunması gerekecek. Kanuna göre sosyal ağ sağlayıcı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alacak. Bu kapsamda alınan tedbirler sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayınlanacak. Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformu, BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereği ile düzenleme kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemekle ve bu temsilciye dair bilgileri BTK'ye bildirmekle yükümlü olacak. Oyun platformu, temsilcinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verecek.

Cinsel istismar suçundan mahkumiyeti olan çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışamayacak

Cinsel istismar, uyuşturucu, kasten öldürme ve fuhuş gibi suçlardan mahkumiyeti olanların; okul, kreş, yurt, çocuk parkı ve internet kafe gibi çocukların yoğun bulunduğu yerlerde çalışması veya bu işletmeleri işletmesi yasaklandı. Bu birimlerde çalışanların her 6 ayda bir adli sicil belgesi ibraz etmesi zorunlu hale getirildi. Yasağa uymayan işletmecilere ağır idari para cezaları ve ruhsat iptali uygulanacak.

Darülaceze'ye yapılacak bağış ve yardımlar kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek

Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik ve giyecek gibi bağışlar Gelir Vergisi ve KDV'den istisna tutulacak. Ayrıca, belediyeler tarafından yetki verilen özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı işletmecilerine yapılan gelir desteği ödemelerine ilişkin usuller yeniden düzenlendi. Ödemeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinden ilgili belediyeler aracılığıyla her ay yapılacak.

Devlet koruması altında yetişen gençlerin kamuda istihdam şartları somutlaştırıldı. Hak sahiplerinin 30 yaşından gün almamış olması ve reşit olduğu tarih itibarıyla fiilen koruma altında bulunması şartı getirildi. Bu gençlerin özel sektörde istihdam edilmesi halinde, sigorta primlerinin tamamı 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanacak. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında ise hizmet kalitesini artırmak amacıyla yazılım destekli kamera sistemleri kurulacak; bu veriler adli bir süreç olmadığı takdirde 2 yıl sonra silinecek.

Sosyal destek ödemelerinde "memur maaşı" sınırı

Kanuna göre, ihtiyaç sahibi ailelere ve devlet korumasından ayrılan gençlere yönelik "Sosyal ve Ekonomik Destek" (SED) programının mali çerçevesi yeniden belirlendi. Düzenleme kapsamında sosyal ve ekonomik destek ödemeleri, en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarını aşamayacak. Yaş ve öğrenim durumuna göre verilecek destek miktarı, bu üst sınır üzerinden hesaplanarak belirlenecek. Aylık ödenecek süreli ekonomik destek en fazla iki yıl için verilirken, tek seferlik geçici destekler yılda en fazla iki kez sağlanabilecek. Geçici ekonomik destek tutarı, belirlenen tavan ücretin üç katına kadar ödenebilecek. Söz konusu destekten aynı ailede en fazla iki kişi yararlanabilecek. Destekler kural olarak çocuk 18 yaşını doldurana kadar sürecek; örgün yükseköğrenime devam eden gençlerde ise bu sınır 25 yaş olarak uygulanacak. Şartları taşımadığı halde haksız kazanç sağladığı tespit edilenlere karşı devlet rücu hakkını kullanacak.

Advertisement
