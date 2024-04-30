Sosyal medya yayını sırasında kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan toprağa verildi

Aksaray'da sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı sırada bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Turan'ın (36) cenazesi yakınları tarafından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Kılınan namazın ardından cenaze, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Turan'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
B.Ç. (71) idaresindeki 68 ACG 498 plakalı kamyonet, önceki gün, Aksaray- Ankara kara yolunun 30. kilometresinde yol kenarında yürüyen Turan'a çarpmış, hastaneye kaldırılan yaya kurtarılamamıştı. Kazanın ardından kaçtığı Sapmaz köyündeki evinde gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı esnada kazada ölen Neşet Turan'ın 7 Nisan'da yaptığı paylaşımda, İstanbul'a yürüyerek gideceğini belirttiği öğrenilmişti.
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