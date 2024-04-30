Sosyal medya yayını sırasında kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan toprağa verildi - Son Dakika
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Sosyal medya yayını sırasında kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan toprağa verildi

Sosyal medya yayını sırasında kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan toprağa verildi

Aksaray'da sosyal medyadan canlı yayın yaparken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de defnedildi. Turan'ın yakınları ve çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

30.04.2024 14:31
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Aksaray'da sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı sırada bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Turan'ın (36) cenazesi yakınları tarafından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Kılınan namazın ardından cenaze, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Turan'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

B.Ç. (71) idaresindeki 68 ACG 498 plakalı kamyonet, önceki gün, Aksaray- Ankara kara yolunun 30. kilometresinde yol kenarında yürüyen Turan'a çarpmış, hastaneye kaldırılan yaya kurtarılamamıştı. Kazanın ardından kaçtığı Sapmaz köyündeki evinde gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı esnada kazada ölen Neşet Turan'ın 7 Nisan'da yaptığı paylaşımda, İstanbul'a yürüyerek gideceğini belirttiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sosyal medya yayını sırasında kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medya yayını sırasında kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan toprağa verildi - Son Dakika
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