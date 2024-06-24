Sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadın gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadın gözaltına alındı

Sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadın gözaltına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerde yer alan kadının gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlık, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından hemen harekete geçerek ilgili kişiyi tespit etti ve gözaltına aldı. Çocuğun ailesine danışmanlık hizmeti verilirken, TikTok hesabı da Bakanlık tarafından kapatıldı. Bakanlık, süreci yakından takip edeceğini vurguladı.

24.06.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadının gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan, dün bazı sosyal medya mecralarında bir kadının etkileşim alabilmek için bir çocuğu istismar ettiğine dair paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde harekete geçtiği belirtilerek, videodaki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Çocuğun ailesiyle yapılan görüşmede, videonun eski olduğu bilgisinin edinildiği aktarılan açıklamada, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir. Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlık olarak sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Medya, Gözaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
14:49 Diyarbakır’da slogan atarak 2 iş yerine giren 16 kişiye gözaltı Diyarbakır'da slogan atarak 2 iş yerine giren 16 kişiye gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medyada çocuğun istismar edilmesiyle ilgili görüntülerdeki kadın gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement