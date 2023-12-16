Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı

SOSYAL Medya hesaplarında müstehcen içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri sanal ortamda yaptıkları takipte sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen görüntüler paylaştıklarını tespit ettiği 3 kişiyi belirledi.
Şüphelilerin farklı sosyal medya hesapları üzerinden de pornografik görüntüler paylaştığı tespit edildi. Şüpheliler Deniz U.(25), Adnan A.(19) ve Muhammed G.(24) gözaltına alındı.
Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Deniz U. ve Adnan A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Muhammed G. serbest bırakıldı.
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