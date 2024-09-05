Düğünde Havaya Ateş Açan Y.A. Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Düğünde Havaya Ateş Açan Y.A. Jandarma Tarafından Yakalandı

Düğünde Havaya Ateş Açan Y.A. Jandarma Tarafından Yakalandı

Elazığ'da bir düğünde havaya tabancayla ateş ettiğini sosyal medya üzerinden paylaşan Y.A., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Jandarma, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle başlattığı çalışma sonucu şüphelinin adresine düzenlediği operasyonla 1 tabanca, 1 şarjör ve 16 mermi ele geçirdi.

05.09.2024 15:22
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ELAZIĞ'da bir düğünde havaya tabancayla ateş ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Y.A., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yerleşim yerlerinin yakınında yapılan bir düğünde havaya tabancayla ateş ederek çektirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüphelinin yakalanması için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Kimliğinin Y.A. olduğu tespit edilen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör ve 16 tabanca fişeği ele geçirildi. Y.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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