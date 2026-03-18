Sosyalfest\'te Hedef Belirleme Vurgusu

Milletvekili Cem Şahin, Sosyalfest'te hedef belirlemenin önemini vurguladı; Rektör Kırışık vizyonu paylaştı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) "Fikir Maratonu"nda öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Milletvekili Şahin, başarıya giden süreçte hedef belirlemenin önemli olduğunu belirtti.

Bir hedef doğrultusunda planlı hareket etmenin önemine dikkati çeken Şahin, "Birbirleriyle bağlantılı hedef veya hedefleriniz olabilir. Bunları gördüğünüz zaman ona göre yol yürürsünüz. Size tavsiye edebileceğim hedefinizi belirleyin, hedefi yakalamak için ne tarz çalışma yapılması gerektiğini objektif şekilde araştırın, tespit edin ve yavaş yavaş, telaşe etmeden, yol yürümenizi tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Kırışık da Sosyalfest'in sosyal sorunlara çözüm üreten ve küresel ölçekte etki oluşturmayı hedefleyen vizyonla hayata geçirildiğini kaydetti.

Sosyalfest'i başlattıklarında amaçlarının büyük, hayallerinin yüksek olduğunu bildiren Kırışık, "Biz bütün dünyayı değiştirecek sosyal modeller üretmeyi hedefliyoruz. Öncelikle ülkemizde bu hareketi başlattık ve ikincisini adım adım dünyaya yayıyoruz. Bununla hedefimiz iyiliği sosyal modellerle bütün dünyayı kuşatmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

