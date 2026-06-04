Sosyalist Enternasyonal Genel Direktörü Chantal Kambiwa: CHP Kurultayı Bir An Önce Toplanmalıdır - Son Dakika
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Sosyalist Enternasyonal Genel Direktörü Chantal Kambiwa: CHP Kurultayı Bir An Önce Toplanmalıdır

04.06.2026 14:57  Güncelleme: 15:34
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Sosyalist Enternasyonal Genel Direktörü Chantal Kambiwa, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ı ziyaret ederek tutuklu belediye başkanlarının serbest bırakılmasını ve CHP'de olağanüstü kurultay toplanmasını talep etti.

Haber: Belçim KILIÇKIRAN/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Sosyalist Enternasyonal Genel Direktörü Chantal Kambiwa, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Kambiwa, "İstanbul'a her geldiğimizde Ekrem İmamoğlu'nu düşünüyoruz. Sosyalist Enternasyonal olarak, çok sayıdaki tutuklu belediye başkanının bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını talep ediyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşananların dünyada bir benzeri yok... (2023'te) Ankara'daki kurultay sürecini bizzat gözlemledik ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiğine tanıklık ettik. Parti içi huzur için en yakın zamanda olağanüstü kurultay toplanmalıdır. Böylece demokrasi ve adalet yeniden tesis edilebilir" ifadelerini kullandı.

Sosyalist Enternasyonal Genel Direktörü Chantal Kambiwa, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan'a destek ziyareti gerçekleştirdi. İBB'nin Saraçhane'de bulunan Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Nuri Aslan, "Sosyalist Enternasyonal Genel Direktörü Chantal Kambiwa'ya ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ve dünyada yaşanan bu siyasi ve demokratik olmayan süreçlerle ilgili desteğini iletti. Desteklerinden dolayı kendilerine ve Sayın Sanchez'e teşekkür ediyoruz. Çünkü Sosyalist Enternasyonal her zaman demokrat bir şekilde seçilmişlerin iktidarda olmasını savunan bir yapı. Bu süreçte hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan demokratik olmayan süreçlerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Sayın Özgür Özel'e verdikleri destekler için de kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE YAŞANANLARIN DÜNYADA BİR BENZERİ YOK"

Tutuklu belediye başkanlarının bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları gerektiğini söyleyen Chantal Kambiwa da "Beni kabul ettiği için İBB Başkanvekiline teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Sosyalist Enternasyonal Genel Direktörü olarak şunu söyleyebilirim: İstanbul'a her geldiğimizde Ekrem İmamoğlu'nu düşünüyoruz. Sosyalist Enternasyonal olarak talebimiz, çok sayıdaki tutuklu belediye başkanının bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını talep ediyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşananların dünyada bir benzeri yok" ifadelerini kullandı.

"PARTİ İÇİ HUZUR İÇİN EN YAKIN ZAMANDA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TOPLANMALIDIR"

"Sosyalist Enternasyonal olarak üye partimizin yanında durmak için buraya geldik" diyen Kambiwa şunları söyledi:"

"Parti içinde yaşanan olaylar sonucunda demokrasi galip gelecektir. Sosyalist Enternasyonal temsilcileri ve Genel Direktörü olarak şahsım Ankara'daki kurultay sürecini bizzat gözlemledik ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiğine tanıklık ettik. Kurultaydaki tüm süreçler usulüne uygundu. Sosyalist Enternasyonal olarak CHP'nin birlik olması, bölünmemesi gerektiğine inanıyoruz. Parti içi huzur için en yakın zamanda olağanüstü kurultay toplanmalıdır. Böylece demokrasi ve adalet yeniden tesis edilebilir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sosyalist Enternasyonal Genel Direktörü Chantal Kambiwa: CHP Kurultayı Bir An Önce Toplanmalıdır - Son Dakika

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