Sound Of Europe Festivali, 5'inci Kez Çankaya'da

(ANKARA) - Avrupa müziğinin yeni ve başarılı seslerinin Türkiye'den müzisyenlerle bir araya geldiği Sound of Europe Festivali, 5'inci kez Çankaya Kuğulupark'ta müzikseverlerle buluşuyor.

Avrupa Birliği Yaratıcı Avrupa Programı tarafından desteklenen Avrupa ağlarından Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri'nin (EUNIC) İstanbul ve Ankara kümelerinin girişimi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nin katılımıyla hayata geçirilen Sound of Europe Festivali, bu yıl 5'inci kez Çankaya'da gerçekleşiyor.

Avrupa ile Türkiye arasında sanatsal ve müzikal bir buluşma noktası ve kültürel değişim platformu olmayı hedefleyen festivalin ilk gününde BRLN, Stefan Galea, Witch 'N' Monk, Mosaïc "Unfolding Tiles", Future Husband ve Sarria sahne alırken; bugün saat 16.00'dan itibaren Kupa Kızı, Amar Corda Duo, Krick, Shama ve Aze müzikseverlerle buluşacak.