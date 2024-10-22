Soweto'da Gıda Zehirlenmesi: 6 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Soweto'da Gıda Zehirlenmesi: 6 Çocuk Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'nın Soweto kentinde 6 çocuğun ölümü, kimyasal madde kaynaklı gıda zehirlenmesine bağlı.

22.10.2024 13:54
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JOHANNESBURG, 22 Ekim (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Soweto kentinin Naledi beldesinde 6 çocuğun gıda zehirlenmesi sonucu ölümünün ardından yapılan soruşturmada, zehirlenmelerin "kimyasal maddeden" kaynaklandığı tespit edildi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Foster Mohale Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Dikkatli bir analizin ardından soruşturma ekibi, kimyasal bir maddeyle karşı karşıya olduğumuz sonucuna vardı" dedi. Sözcü, bu maddenin ne olduğunun acil olarak tespit edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mohale, Sağlık Bakanlığı ve Johannesburg Belediyesi'nden çevre ve sağlık müfettişlerinin yanı sıra Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından eğitilen kolluk kuvvetlerinden oluşan 80 kişilik bir soruşturma ekibinin görevlendirildiğini söyledi.

Görevlendirilen ekip Pazartesi günü soruşturmaya başlarken, zehirlenmelerin kesin nedeni belirsizliğini koruyor.

6 Ekim'de Johannesburg'un batısındaki Soweto kasabasında 6-9 yaşlarındaki 6 çocuk, bir büfeden aldıkları "atıştırmalıkları" yedikten sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Soweto'da Gıda Zehirlenmesi: 6 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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