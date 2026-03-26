Soyer'den Beraat Talebi - Son Dakika
Soyer'den Beraat Talebi

26.03.2026 13:31
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON davasında Soyer, beraat talep etti ve suçsuz olduğunu savundu.

'SOYER'DEN BERAAT TALEBİ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan ve aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 65 sanığın yargılandığı davanın duruşması kimlik tespitiyle başladı. Duruşmaya 'zimmet' soruşturmasından tutuklu Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya'nın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, mağdurlar, sanık yakınları, avukatlar ile gazeteciler katıldı. Mahkeme başkanı geçen duruşmada istenilen bilirkişi raporunun bilirkişi heyetine yeni ulaştığını söyledi. Söz alan Soyer'in avukatlarından Murat Aydın, rapor için görevlendirilen yeni yeni bilirkişinin tarafsızlığına inanmadıklarını söyledi.

Duruşmada söz verilen Soyer, yeni bilirkişi raporundan vazgeçilmesi talebinde bulunarak, "Bizim elimize, İZBETON'un eline para değmedi. Paralar kooperatiflerde toplandı. Onların iç işlerine karışmak gibi bir yetkimiz yok. Sayıştay ve MASAK raporları ortada. Tek bir delil yok, menfaat sağlama yok, dolandırıcılık ve kamu zararı da yok. Yeni bilirkişi heyeti neyi bulacak bilmiyorum. Her suçlamayı çürütecek kadar beyan dinledik. Ne suç ne de suç kastı var. 2 yıl süren soruşturma ve 9 aydır süren yargılama sonucunda suçsuz olduğumuz ortadadır, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Heval Savaş Kaya da yeni bilirkişi raporu alınmasına itiraz etti.

'BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK'

Duruşmada söz alan sanıklardan Şenol Aslanoğlu, "2 gün sonra bir sene başkanlığını yaptığım kooperatifin anahtar teslim töreni var. Herkesi davet ederim" dedi.

Savunma ve taleplerin ardından iddia makamı mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı, önceki ara kararların yerine getirilmesi ve sanıkların mevcut adli kontrol hükümlerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Verilen aradan sonra heyet ara kararını açıkladı. Bilirkişi raporunun beklenmesine, sanıkların mevcut adli kontrol durumlarının devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmeden heyet davayı 17 Haziran'a erteledi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soyer'den Beraat Talebi - Son Dakika

