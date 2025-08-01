Söylemez Bozyazı'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Bozyazı ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Havva Sibel Söylemez, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığını ziyaretinde partililerle görüştü.

Daha sonra Bozyazı Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Söylemez, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aksaz Orman İşletme Deposuna da ziyarette bulundu.

Söylemez, buradaki orman işletme personeline Bursa'daki yangında verdikleri destek için teşekkür etti.