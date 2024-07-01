Soyu tükenmekte olan bandikut fareleri gen haritasıyla kurtarılabilecek - Son Dakika
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Soyu tükenmekte olan bandikut fareleri gen haritasıyla kurtarılabilecek

Avustralya, İspanya ve ABD'den araştırmacılar, soyu tükenmekte olan bandikut farelerinin gen haritasını çıkardı. Araştırmacılar, gen haritasının bandikut farelerinin cinsiyet dağılımını ve gen akışını ortaya çıkaracağını belirterek, tür içinde popülasyon çöküşünün habercisi olabilecek akraba evliliğinin takip edilebileceğini kaydetti. Gen haritasının bandikut farelerinin bilinçli üremesi hakkında bilgi vereceği ve güçlü soyların korunmasına yardımcı olacağı vurgulandı.

01.07.2024 11:47
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Avustralya, İspanya ve ABD'den araştırmacılar, soyu tükenmekte olan "tavşan kulaklı bandikut faresinin" gen haritası kullanılarak kurtarılabileceğini öne sürdü.

ABC News'te yer alan habere göre, Avustralya, İspanya ve ABD'den bilim insanları, tavşan kulaklı bandikut faresinin (bilby) gen haritasını çıkardı.

Araştırmacılar, hayvanın gen haritasını çıkarmak için hayvanat bahçesinde ölü bir bandikut faresinin vücudundan numuneler aldı. Numuneler, Avustralya yerel halklarından "Kiwirrkurra" topluluğunun yardımıyla Gibson Çölü civarından toplanan bandikut faresinin dışkılarındaki DNA örnekleriyle karşılaştırıldı.

Oluşturulan gen haritasının bandikut farelerinin cinsiyet dağılımını ve gen akışını ortaya çıkaracağını belirten araştırmacılar, bu sayede tür içinde popülasyon çöküşünün habercisi olabilecek akraba evliliğinin takip edilebileceğini kaydetti.

Araştırmacılar, gen haritasının bandikut farelerinin bilinçli üremesi hakkında bilgi vereceğini ve güçlü soyların korunmasına yardımcı olacağını vurgularken, Kiwirrkurra topluluğunun, haritadan edindikleri bilgilerle "arazi yönetiminin bandikut farelerindeki genetik çeşitliliği nasıl etkilediğini" izleyeceğini vurguladı.

Gen haritası çıkarılmasının bandikut faresinin biyolojik adaptasyon sürecini anlama ve üreme yönetimini sağlama gibi gelişmelere yol açması bekleniyor.

Türlerin dağınık yaşaması araştırmaları zorlaştırıyor

Sydney Üniversitesi öğretim üyelerinden, araştırmanın başyazarı Carolyn Hogg, yabani hayvanlar üzerinde araştırma yaparken karşılarına çıkan sorunun, türlerin dağınık yaşaması olduğunu belirterek, "Farklı bölgelerdeki 20-30 bandikut faresinden numune alabilirsek daha iyi bir fikrimiz olabilir." dedi.

Hogg, diğer uzak toplulukların da kalan bandikut farelerinin yaşam alanlarını izleyebileceğini ve böylece Avustralya'daki bandikut faresi sayısına dair bilgi edinilebileceğine işaret etti.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Ecology & Evolution" isimli bilimsel dergide yayımlandı.

Bandikut fareleri, bir zamanlar Avustralya'nın yaklaşık yüzde 70'inde bulunurken bu oran bugün yüzde 15 civarına düşmüş durumda. Bandikut farelerinin soyu Yeni Güney Galler eyaletinde 1912, Güney Avustralya'da 1930'lar, Batı Avustralya'nın güney batısında 1940'lar ve Queensland'de ise 1970'lerde tükenmişti.

Kaynak: AA

Avustralya, İspanya, Hayvanlar, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soyu tükenmekte olan bandikut fareleri gen haritasıyla kurtarılabilecek - Son Dakika

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