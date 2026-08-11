Sözleşmeli Er Başvuru Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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Sözleşmeli Er Başvuru Süresi Uzatıldı

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Milli Savunma Bakanlığı, başvuru süresini 17 Ağustos'a kadar uzattı.

Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş temini başvuru süresinin 17 Ağustos'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının 2026 yılı 2 dönem sözleşmeli er temini, 2026 yılı 3 dönem uzman erbaş temini ve 2026 yılı 4 dönem teknik sınıf uzman erbaş temini başvurularının, son gün olan 9 Ağustos'tan 17 Ağustos'a 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Başvuruların, "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözleşmeli Er Başvuru Süresi Uzatıldı - Son Dakika

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