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SP Grup Başkanvekili Kaya ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, grup toplantısında konuştu - Son Dakika
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SP Grup Başkanvekili Kaya ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, grup toplantısında konuştu

SP Grup Başkanvekili Kaya ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, grup toplantısında konuştu.

31.01.2024 12:38
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SP Grup Başkanvekili Kaya ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, grup toplantısında konuştu

SP Grup Başkanvekili Kaya ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, grup toplantısında konuştu
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SP Grup Başkanvekili Kaya ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, grup toplantısında konuştu - Son Dakika
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