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SpaceX, Ax-3 Misyonunu 18 Ocak'a Ertelendi - Son Dakika
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SpaceX, Ax-3 Misyonunu 18 Ocak'a Ertelendi

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılmasını 18 Ocak'a ertelediğini duyurdu. Ekip, uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı bulacak.

SpaceX, Ax-3 Misyonunu 18 Ocak\'a Ertelendi
17.01.2024 - 20:13,  Güncelleme: 20:17
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SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun (ABD yerel saatiyle) 18 Ocak'a ertelendiğini açıkladı.

SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 18 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Ax-3 misyonunun ISS'ye fırlatılması için şimdi 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz. Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın yarına ertelendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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