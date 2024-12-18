SpaceX Dragon Uzay Aracı Dünya'ya Döndü

LOS ANGELES, 18 Aralık (Xinhua) -- SpaceX Dragon uzay aracı salı günü bilimsel araştırma sonuçları ve kargoyla Dünya'ya döndü.
Uzay aracı, pazartesi günü ABD Doğu Saati ile 11.05'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak dönüş yolculuğuna başladı.
NASA, aracın salı sabahı Florida açıklarında suya indiğini doğruladı.
Uzay aracı, SpaceX'in NASA adına gerçekleştirdiği 31. ticari ikmal görevini tamamlamış oldu. NASA, uzay aracının Dünya'ya getirdiği araştırma sonuçları arasında mikrobiyal su örnekleri ve mürettebatın radyasyona maruz kalmasına ilişkin veriler bulunduğunu söyledi.
4 Kasım'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan ikmal göreviyle yörüngedeki laboratuvara 2.750 kilograma yakın malzeme teslim edildi.
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