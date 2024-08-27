SpaceX, Polaris Dawn Misyonu ile İlk Özel Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirmeyi Hedefliyor - Son Dakika
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SpaceX, Polaris Dawn Misyonu ile İlk Özel Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirmeyi Hedefliyor

SpaceX, Polaris Dawn misyonu kapsamında insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Mürettebatın bir radyasyon kuşağı boyunca yörüngeye girmesi ve en yüksek Dünya yörüngesine ulaşması beklenirken, ekip ayrıca bilimsel deneyler de gerçekleştirecek. Misyon aynı zamanda Starlink'in lazer tabanlı iletişiminin test edildiği ilk yer olacak.

27.08.2024 11:52
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SpaceX, Polaris Dawn misyonu kapsamında insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Tesla, Neuralink, xAI ve X gibi teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk tarafından 2002'de kurulan SpaceX, ABD'li milyarder iş adamı Jared Isaacman'in liderliğinde SpaceX mühendisleri Sarah Gillis, Anna Mennon ve pilot Scott Poteet'in uzay yolculuğuna ilişkin detayları paylaştı.

SpaceX açıklamasında, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden 27 Ağustos'ta fırlatılması planlanan Falcon 9 roketinde helyum sızıntısı tespit edilmesi nedeniyle fırlatma tarihinin en az 24 saat ertelendiğini duyurdu.

İnsanlı uzay uçuşunun 28 Ağustos'ta yapılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "Ekipler tespit edilen helyum sızıntısını yakından inceliyor. Roket ve kapsül iyi durumda. Ekip de birkaç gün sürecek görevleri için hazır. " ifadelerine yer verildi.

Mühendislerden Gillis de X hesabından yaptığı paylaşımda, "SpaceX ekibi fırlatma sürecinin muhteşem olması ve sistemin yüzde 100 çalışması için gerekli çalışmaları yapıyor." ifadesini kullandı.

Polaris Dawn misyonu

Polaris Dawn misyonu kapsamında ekibin 5 günlük görevlerinin 3'üncü gününde insanlık tarihindeki ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Mürettebatın bir radyasyon kuşağı boyunca yörüngeye girmesi ve en yüksek Dünya yörüngesine ulaşması beklenirken, ekip "Crew Dragon" isimli kapsülün içerisinde bulunacak.

Odak noktasının uzay yürüyüşü olduğu misyon çerçevesinde ekip bilimsel deneyler de gerçekleştirecek.

Misyonun ayrıca Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in lazer tabanlı iletişiminin test edildiği ilk yer olması bekleniyor.

Bu arada SpaceX'in Polaris programı kapsamındaki ilk misyonu Polaris Dawn dışında gelecek dönemde 2 misyonun daha gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel SpaceX, Polaris Dawn Misyonu ile İlk Özel Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirmeyi Hedefliyor - Son Dakika

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