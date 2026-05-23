SpaceX Starship'in 12. Test Uçuşu Gerçekleşti

23.05.2026 12:45
SpaceX, Starship roketinin 12. test uçuşunu gerçekleştirdi; motor arızası yaşandı ve Hint Okyanusu'na düştü.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'e ait Starship roketi, 12'nci test uçuşunu gerçekleştirdi.

SpaceX, Texas eyaletindeki Starbase tesisinden fırlatılan Starship roketinin test uçuşunun detaylarını paylaştı.

Buna göre, 20 Starlink test uydusu taşıyan Starship'in üçüncü versiyonu, dün yerel saatle 17.30'da fırlatıldı.

Starship'in seyir sırasında bazı motor arızaları yaşadığı, iniş noktası olan Hint Okyanusu'na düşerek "beklenmedik" şekilde alev aldığı belirtildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörü Jared Isaacman ise Starship'in, Ay'a artık bir adım daha yaklaştığını ifade etti.

Starship, 16 Ocak 2025'te yapılan 7'nci, 7 Mart 2025'te yapılan 8'inci ve 28 Mayıs 2025'teki 9'uncu test uçuşlarında parçalanmıştı. Starship roketinin 10'uncu test uçuşu, Texas'taki bulutlu hava nedeniyle ertelenmiş, ardından başarıyla tamamlanmış, 11'inci test uçuşu da 13 Ekim 2025'te başarıyla yapılmıştı.

Kaynak: AA

