SpaceX, tamamen sivil uzay yürüyüşü planı içeren ilk ticari uzay uçuşunu gerçekleştirecek

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NEW YORK, 5 Temmuz (Xinhua) -- SpaceX, tamamen sivil uzay yürüyüşü planı içeren ilk ticari uzay uçuşu görevi Polaris Dawn'ı 31 Temmuz'dan sonra fırlatmayı planlıyor.

Projeden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre ABD'li milyarder Jared Isaacman'dan destek alan görev, Eylül 2021'de fırlatılan Inspiration 4 görevinin ardından tamamen sivillerin yer aldığı ikinci görev.

Görevin planları arasında tarihteki ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirmek, uzayda insan sağlığı üzerinde araştırmalar yürütmek ve uzay aracını Starlink WiFi bağlantısıyla donatma konusunda testler yapmak yer alıyor.

Polaris Dawn, Dünya'nın yaklaşık 700 kilometre üzerinde yüksek yörüngeye ulaşmayı da hedefliyor. Bu, Apollo Ay görevlerinden bu yana en yüksek irtifada mürettebatlı görev olacak.

Görevde aralarında Isaacman'ın da bulunduğu dört ekip üyesini taşımak için SpaceX Crew Dragon kapsülü kullanılacak. Mürettebat, Dünya etrafındaki yörüngede yaklaşık beş gün geçirecek.