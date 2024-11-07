Spil Dağı'nda Sonbahar Şöleni

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Manisa Spil Dağı'nda sonbahar manzarası

MANİSA - Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda sonbaharın gelmesiyle beraber renk değiştiren ağaçlar masalsı görüntüler oluşturdu.

Manisa'da sonbaharın gelmesiyle beraber 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkında adeta görsel şölen oluştu. Binlerce endemik bitki türü ile beraber yılkı atı, geyik, kurt, porsuk, domuz ve çeşitli kuş türleriyle beraber çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkında ağaçların sonbaharda renk değiştirmesiyle masalsı görüntüler oluşturdu. Doğa fotoğrafçılarının sonbahar aylarında uğrak noktası olan Spil Dağı Milli Parkındaki renk cümbüşü havadan görüntülendi.