SPK Açığa Satışları Durdurdu

02.03.2026 00:43
SPK, jeopolitik gerginlikler nedeniyle Borsa İstanbul'da açığa satışları 6 Mart'a kadar durdurdu.

(ANKARA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bölgedeki jeopolitik gerginliklerin piyasalara olası etkilerini sınırlamak amacıyla Borsa İstanbul'da bugünden itibaren 6 Mart'a kadar açığa satış işlemlerini durdurdu. Kredili işlemlerde öz kaynak oranı ise esnetilerek uygulanacak.

SPK, bölgede artan jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasalarına olası yansımalarını sınırlamak amacıyla geçici tedbirler aldı.

Kuruldan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına olası etkilerinin sınırlandırılmasını, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur."

Bu sebeple, 02.03.2026 tarihinden 06.03.2026 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına

karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA

