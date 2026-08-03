Spokane'de Orman Yangınları Evsiz Bıraktı - Son Dakika
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Spokane'de Orman Yangınları Evsiz Bıraktı

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Washington eyaletindeki orman yangınları nedeniyle 60.000 kişiye tahliye emri verildi.

SAN FRANCISCO, 3 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde hızla yayılarak Spokane kenti ve çevresindeki yerleşim yerlerini tehdit eden üç orman yangını nedeniyle yaklaşık 60.000 kişiye pazar gününe kadar bölgeyi boşaltma emri verildi.

Yetkililer, aralarında ev, iş yeri ve diğer binaların bulunduğu en az 600 yapının yangın nedeniyle tahrip olduğunu tahmin ediyor. Pazar günü öğleden sonra itibarıyla herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, kayıp ihbarı da yapılmadığı açıklandı.

Federal müdahale ekibinin verdiği bilgilere göre Old Trails, Fairview ve Autumn Lane olmak üzere üç ana bölgede görülen yangınlarda pazar gününe kadar toplam 22 kilometrekare alan küle döndü. Yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.

Spokane kentinin ve Spokane County'nin büyük bölümü için 3. Seviye tahliye emri verildi. Bu bölgede yaşayanların bulundukları yeri hemen terk etmesi gerekiyor.

Spokane Kongre Merkezi'nde acil durum sığınağı açılırken, yangınlar nedeniyle Mann-Grandstaff Gazi İşleri Bakanlığı Tıp Merkezi'ndeki hastalar tahliye edildi. Bazı kamu tesisleri ve hizmetlerinde aksaklıklar yaşanıyor.

Yangınlar cumartesi günü etkili olan şiddetli rüzgarlar, yüksek sıcaklıklar ve aşırı kuru bitki örtüsü nedeniyle hızla yayıldı. Spokane bölgesinin bazı kesimlerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Washington Valisi Bob Ferguson, eyalet genelinde orman yangını acil durumu ilan ederek Ulusal Muhafızları seferber etti ve açık havada ateş yakılmasına kısıtlamalar getirdi. Ferguson pazar günü yaptığı açıklamada federal acil durum yardımı talebinde bulunduklarını da kaydetti.

Yaklaşık 4.000 itfaiyecinin ondan fazla büyük orman yangınıyla mücadele ettiğini belirten eyalet yetkilileri, Washington genelinde 1.010 kilometrekarenin üzerinde alanın yandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Spokane'de Orman Yangınları Evsiz Bıraktı - Son Dakika

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