Spor Dostu Kampüs Programı Başlatıldı - Son Dakika
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Spor Dostu Kampüs Programı Başlatıldı

Spor Dostu Kampüs Programı Başlatıldı
17.06.2026 13:14
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YÖK, sporla sağlıklı yaşamı destekleyen kampüsler oluşturmayı hedefleyen programı duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Amacımız, öğrencilerimizin ve üniversite personelimizin sporla daha fazla iç içe olduğu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlendiği, fiziksel ve ruhsal iyilik halinin desteklendiği kampüsler oluşturmaktır." dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Özvar, öğrencilerin zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen bütüncül yaşam alanları olması gerekliliğinden dolayı "Spor Dostu Kampüs Programı"nın başlatıldığını söyledi.

Bugün dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte gençler arasında hareketsiz yaşam tarzının giderek yaygınlaştığını belirten Özvar, ekran bağımlılığı, fiziksel aktivite eksikliği, sosyal izolasyon ve buna bağlı sağlık sorunlarının toplumsal ölçekte ele alınması gereken ciddi meseleler haline geldiğini ifade etti.

Yapılan araştırmaların üniversite öğrencilerinin önemli bölümünün yeterli düzeyde fiziksel aktivite gerçekleştirmediğini ortaya koyduğunu dile getiren Özvar, şöyle konuştu:

"Amacımız, öğrencilerimizin ve üniversite personelimizin sporla daha fazla iç içe olduğu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlendiği, fiziksel ve ruhsal iyilik halinin desteklendiği kampüsler oluşturmaktır. Bunun yanında sporun disiplin, özgüven, ekip çalışması, liderlik ve zaman yönetimi gibi hayatın her alanında ihtiyaç duyulan becerilerin gelişmesine katkı sunduğunu da biliyoruz. Bu sebeple sporu yükseköğretim hayatının ayrılmaz parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Spor Dostu Kampüs Programı, yalnızca spor tesislerinin sayısını artırmayı amaçlayan bir girişim değildir. Bu program, üniversitelerimizin spor kültürünü kurumsal yapılarının merkezine yerleştirmelerini, öğrencilerin ve çalışanların spor faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmalarını, sağlıklı beslenme ve aktif yaşam kültürünü desteklemelerini teşvik eden kapsamlı bir modeldir."

Özvar, program kapsamında üniversitelerin kapsamlı değerlendirme sürecinden geçirildiğini ve 45 ayrı kriter esas alınarak çalışmanın yürütüldüğünü vurguladı.

Bu yıl başvuru yapan üniversiteler arasındaki inceleme ve değerlendirme sonucu 31 kampüsün "Spor Dostu Kampüs" ünvanı almaya hak kazandığını belirten Özvar, geçen yıl verilen ünvanlarla birlikte ülke genelinde 79 kampüsün bu başarıya sahip hale geldiğini söyledi.

Projeye desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticilerine teşekkür eden Özvar, temel hedeflerinin sertifika sistemi oluşturmaktan öte üniversitelerde sürekli gelişimi teşvik eden kalıcı bir kalite kültürü meydana getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

"Sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştıran çok önemli bir girişim"

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de üniversitelerin bilgi üreten kurumlar olmanın yanı sıra güçlü toplumun inşasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Öğrencilerin sporla iç içe olduğu, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan bu çalışmayı son derece kıymetli bulduğunu ifade eden Kök, "Spor Dostu Kampüs Programı, gençlerimizin spor alışkanlıklarının güçlendirilmesinden kampüs yaşamının daha nitelikli hale getirilmesine kadar sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştıran çok önemli bir girişimdir. Bu programın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise programda selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Özvar ve Vali Kök, "Spor Dostu Kampüs" ünvanı alan üniversitelerin rektörlerine sertifikalarını takdim etti.

Program, sertifika alan üniversitelerin rektörleriyle toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Nevşehir, Sağlık, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spor Dostu Kampüs Programı Başlatıldı - Son Dakika

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