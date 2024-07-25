Spor Federasyonları Yönetmenliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

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Spor Federasyonları Yönetmenliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan yönetmenliğe ilişkin açıklamada, spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının yapısıyla bunlara ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlemek üzere 2 yıl önce çıkarılan 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile Türk sporunda hukuki düzenlemeler bakımından yeni bir döneme girildiği anımsatıldı.

Kanunla bağlı ve bağımsız spor federasyonları şeklindeki ikili yapının ortadan kaldırılarak spor federasyonları arasındaki ayrımın giderildiği belirtilen açıklamaya göre, yönetmelikte öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte teşkilat noktasında spor federasyonlarının genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarına dair kapsamlı düzenlemeler getirildi.

7405 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeye binaen federasyon başkan adaylığı için delegelerin yüzde onunun yazılı desteğinin sunulması ve federasyon başkanlarının görev süreleri açısından üç dönem kuralı açıkça yönetmelikte yer aldı.

Spor federasyonlarının genel kurul toplantılarına ilişkin daha öncesinde uygulamada ve pandemi sürecinde görülen sorunların giderilmesi adına spor federasyonu genel kurullarının ertelenmesi ve iptaline ilişkin haller öngörüldü.

Federasyon başkan adaylığı sürecinde yaşanabilecek olumsuz durumların önlenmesi adına ilgili yönetmelikte federasyon başkan aday adaylarının, adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıkları bakanlık nezdindeki Değerlendirme Komisyonu tarafından tespit edilecek.

7405 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeye uygun olarak spor federasyonu yönetim kurulu üyelerinden en az iki asıl üyesinin, ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında milli olan ve en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olması zorunluluğu getirildi.

Genel kurul sürecine ilişkin spor federasyonunun yönetimi ile ilgili olarak genel kurul toplantısında divan kurulu oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı, Bakanlık Tahkim Kuruluna başvuru yapılabilecek.