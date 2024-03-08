Spor Federasyonlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Mesajları

Spor federasyonları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Başkan Hidayet Türkoğlu aracılığıyla kutlama mesajında şunları paylaştı:
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini destekliyorum. Kadınların hayatta eşit şartlarda var olması, bir ülkenin gelişmesi için en önemli faktörlerden biridir. Potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarabilmeleri, daha adil ve kapsayıcı bir dünya için vazgeçilmezdir. Kadınların spor yapma hakkının savunulması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların her anlamda güçlenmesi açısından önemlidir. Biliyoruz ki sporun hem fiziksel hem de bireysel gelişimlerine sunduğu katkıyla genç kızlarımız, öz güveni yüksek ve rekabetçi bireyler olarak yetişecek, gelecekte de hepimizi gururlandıracaktır. Türk basketbolundaki kadınların kararlılığı ve başarıları, genç kızlara ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu başarılar, kadınların toplumda daha güçlü ve etkili bir konuma gelmesine katkı sağlamaktadır. Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek vermiş kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunar, başta annem, eşim ve kızlarım olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasında ise FIVB sıralamasında 1 numarada bulunan Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na vurgu yapılarak, " Filenin Sultanları, Türk kadınının gücünü ve kadınların neler yapabileceklerini tüm dünyaya göstererek kadın tanımını da yeniden yazmaya devam ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarız!" denildi.
Türkiye Hentbol Federasyonu da mesajında "Toplumumuzun her alanında önemli roller üstlenen kadınların; cesaretleri, inançları, mücadeleleriyle birbirlerine olan ilhamını ve başarılarını kutluyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonu olarak, Türk ve dünya kadınlarının 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Okçuluk, Satranç, Atletizm, Atıcılık, Eskrim, Motosiklet, Kayak, Tenis, Bisiklet, Kürek, Dağcılık, Yelken, Cimnastik, Judo, Otomobil Sporları, Espor, Boks, Triatlon ve Güreş federasyonları da sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Spor Federasyonlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Mesajları - Son Dakika
Samsun'da kargo yoluyla uyuşturucu madde temin eden 3 kişiden 1'i tutuklanırken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 1 kilo 900 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Türkiye Satranç Federasyonu, Gülenay Aydın'ın 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası'nda gösterdiği başarılı performans sonucunda Kadın Büyükusta unvanını aldığını duyurdu. Aydın, aynı zamanda Kadın Uluslararası Usta unvanını da kazanmıştı.
Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yüzme yarışmasında, profesyonel yüzücülerin yanı sıra ev kadınları da yer aldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Diyarbakır İl Temsilci Adnan Yıldırım, böyle bir organizasyonun ilk defa gerçekleştirildiğini belirtti. Yarışmada dereceye girenlere madalya verildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kursiyerlerin gününü kutladı. ADEM Müdürü Hatice Piral ve kadın polisler, ADEM'deki kadın kursiyerlere karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 'Seçildiğimde DEM Partililere kapım kapalı olacak' sözleriyle başlayan kriz hakkında konuştu. Köksal, DEM ve HÜDAPAR partilerinin Afyonkarahisar ittifakında yer almadığını belirtti ve tavrının nett olduğunu vurguladı.
Erzurum'da gerçekleştirilen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) yapılan snowboard banked slalom yarışlarında madalya kazanan sporcular belirlendi. Erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Thomas Belingheri gümüş ve Güney Koreli Yongseok Choi bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, aynı ülkeden Lulu Wang gümüş ve Avusturyalı Lisa Zoerweg bronz madalya kazandı.
Belen Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda gerçekleştirilen Dilimizin Zenginlikleri Projesi sergisi, kültürel değerler, yöresel yemekler ve kıyafetlerin tanıtıldığı bir etkinlik oldu. Sergiye Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da katıldı.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinledi.
İzmit Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği ortaklığında BELSA Plaza önünde emzirme ve bebek bakım kabini hizmete açıldı. Annelerin sosyal hayata daha fazla empoze olabilmeleri için sağlanan bu hizmet, annelerin bebeklerinin bakımlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.
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