Spor Federasyonlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Mesajları

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Spor federasyonları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Başkan Hidayet Türkoğlu aracılığıyla kutlama mesajında şunları paylaştı:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini destekliyorum. Kadınların hayatta eşit şartlarda var olması, bir ülkenin gelişmesi için en önemli faktörlerden biridir. Potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarabilmeleri, daha adil ve kapsayıcı bir dünya için vazgeçilmezdir. Kadınların spor yapma hakkının savunulması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların her anlamda güçlenmesi açısından önemlidir. Biliyoruz ki sporun hem fiziksel hem de bireysel gelişimlerine sunduğu katkıyla genç kızlarımız, öz güveni yüksek ve rekabetçi bireyler olarak yetişecek, gelecekte de hepimizi gururlandıracaktır. Türk basketbolundaki kadınların kararlılığı ve başarıları, genç kızlara ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu başarılar, kadınların toplumda daha güçlü ve etkili bir konuma gelmesine katkı sağlamaktadır. Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek vermiş kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunar, başta annem, eşim ve kızlarım olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasında ise FIVB sıralamasında 1 numarada bulunan Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na vurgu yapılarak, " Filenin Sultanları, Türk kadınının gücünü ve kadınların neler yapabileceklerini tüm dünyaya göstererek kadın tanımını da yeniden yazmaya devam ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlarız!" denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu da mesajında "Toplumumuzun her alanında önemli roller üstlenen kadınların; cesaretleri, inançları, mücadeleleriyle birbirlerine olan ilhamını ve başarılarını kutluyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonu olarak, Türk ve dünya kadınlarının 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Okçuluk, Satranç, Atletizm, Atıcılık, Eskrim, Motosiklet, Kayak, Tenis, Bisiklet, Kürek, Dağcılık, Yelken, Cimnastik, Judo, Otomobil Sporları, Espor, Boks, Triatlon ve Güreş federasyonları da sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları paylaştı.