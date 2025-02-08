Spor Salonu Çalışanına Silahlı Saldırı: İki Kişi Tutuklandı

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde spor salonu çalışanı Velican Aras'ı (19) tabancayla vurarak öldüren tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan Alihan Şeker (21) ve olaya karışan kardeşi B.Ş., tutuklandı.

Olay, Gebze ilçesine bağlı Mustafapaşa Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki özel bir spor salonunda çalışan Velican Aras, önceki gün tekerlekli sandalyeye bağlı şekilde hayatını sürdüren Alihan Şeker ile tartıştı. Tartışmanın ardından taraflar ayrılırken, dün saat 11.00'de Alihan Şeker ile kardeşi B.Ş.'nin de içinde bulunduğu otomobil Aras'ın çalıştığı spor salonunun önüne geldi. Şeker, otomobilin camından spor salonunun önünde duran Velican Aras'a ateş açtı. Alihan Şeker'in kardeşinin kullandığı otomobil, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aras, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Velican Aras, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, tabancayı ateşleyen Alihan Şeker ile otomobili kullanan kardeşi B.Ş.'yi gözaltına aldı.

CİNAYET SONRASI PAYLAŞIM; TOKAT ATIP VİDEO ÇEKERSENİZ, 21 SAAT GEÇMEDEN KANINIZ AKAR BÖYLE

Alihan Şeker'in, cinayetin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda, "Tokat atıp video çekerseniz kamera kayıtlarında vurulma anınızı izlersiniz böyle. 21 saat geçmeden kanınız akar böyle" ifadeleri yer aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alihan Şeker ve kardeşi B.Ş. tutuklandı. Şeker, adliyeye tekerlekli sandalye ile götürüldü.