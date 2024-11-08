Spor Salonu Sahibinin Cinayeti: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde spor salonu işleten Fatih Oral'ın iş yerinde tabancayla öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Çankaya'nın Dikmen semtindeki spor salonuna 12 Haziran'da kafasındaki motosiklet kaskı ile giren Fatih S'nin elindeki iki tabancayla işletme sahibi Fatih Oral'a ateş açtığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarında görülüyor.

Görüntülerde, cinayet sırasında Oral'ın 3 yaşındaki oğlunun da yanında bulunduğu yer alıyor.

Fatih Oral'ın avukatı Sait Bingöl, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın ifadelerinde söylediklerinin doğruyu yansıtmadığının kamera görüntüleriyle ortaya çıktığını belirtti.

Saldırganın en son verdiği ifadede "konuşmak" için olay yerine gittiğini iddia etse de görüntülerin açık ve net olduğunu vurgulayan Bingöl, şunları kaydetti:

"Dosyalardaki görüntülerle birlikte bunun vahşi bir cinayet olduğu, öldürme şekli de göz önüne alındığında sanığın hiçbir şekilde tereddüt etmeden ateş ettiği, ateş sayısı dikkate alındığında bunun hiçbir şekilde affedilemeyeceği ortadadır. En ağır cezayı alması için hukuk mücadelemize devam edeceğiz."