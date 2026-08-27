Spor salonunda dakikalarca kadını darbeden şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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Spor salonunda dakikalarca kadını darbeden şahıs serbest bırakıldı

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Mersin’de bir spor salonunda tartıştığı kadının boğazını sıkan şahıs, salondaki başka bir kadının araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin’in Yenişehir ilçesinde bir spor salonunda yaşanan şiddet olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Tartıştığı kadının boğazını sıkan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİRDEN KADINA SALDIRDI

Olay, 5 Haziran günü öğle saatlerinde Çiftlikköy Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi üzerinde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, salona gelen Aylin D.  ile Kürşat T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Spor salonunda dakikalarca kadını darbeden şahıs serbest bırakıldı

ARAYA GİREN KADIN MÜDAHALE ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Kürşat T., Aylin D.’nin boğazını sıkarak saldırdı. O sırada salonda spor yapan başka bir kadının müdahale etmesiyle şüpheli, Aylin D.’nin yanından uzaklaştırıldı. Yaşanan arbede ve kadının boğazının sıkıldığı anlar ise spor salonunun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Spor salonunda dakikalarca kadını darbeden şahıs serbest bırakıldı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Olayın ardından Aylin D.’nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Kürşat T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Spor salonunda dakikalarca kadını darbeden şahıs serbest bırakıldı
Kaynak: DHA

Güvenlik, Şiddet, Güncel, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spor salonunda dakikalarca kadını darbeden şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor salonunda dakikalarca kadını darbeden şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika
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