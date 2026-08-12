Spor Tesislerine Denetim

Seydişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor tesislerinde denetim yaptı.

Ekipler spor salonlarının fiziki şartları, güvenlik ekipmanları, işletme belgeleri ve hizmet standartlarını inceledi.

Denetimlerde, tesislerdeki eksiklikler ve mevzuata uygunluk durumları kontrol edildi, işletme yetkililerine de bilgi verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Saniye Sevindik, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve uygun şartlarda spor yapabilmeleri amacıyla tesislerdeki denetim ve kontrollerin devam edeceğini söyledi.