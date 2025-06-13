Sport4All Projesi, Goalball Müsabakaları ile Tamamlandı

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(İSTANBUL) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un koordinatörlüğünde, Hırvatistan, Malta ve Sırbistan'dan proje ortaklarının katılımıyla yürütülen Sport4All (Herkes İçin Spor) projesi, "Dur ve Dinle" isimli goalball farkındalık müsabakalarıyla tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un koordinatörlüğünde, Hırvatistan, Malta ve Sırbistan'dan proje ortaklarının katılımıyla yürütülen Sport4All (Herkes İçin Spor) projesi, "Dur ve Dinle" isimli goalball farkındalık müsabakalarıyla tamamlandı. İBB Fatih Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte, 5-20 yaş aralığında 38'i görme engelli olmak üzere toplam 114 çocuk ve genç sporcu bir araya geldi. Etkinlikte 5'i yabancı olmak üzere 49 antrenör de görev aldı.

" Türkiye'de bir ilk"

Projenin dört Avrupa ülkesinin ortaklığıyla yürütüldüğünü belirten Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor Tesisleri'ndeyiz. Yine heyecanlı olduğumuz başka bir gün. Çünkü, Avrupa Komisyonu'nun verdiği Erasmus Plus Spor Alanı'nda Türkiye'den bu projeyi alan ilk kurum Spor İstanbul oldu. Bugün burada bir araya gelme sebebimiz de Sport4All Projesi'nin bizim proje koordinatörü olduğumuz ve dört Avrupa ülkesi olarak beraber yaptığımız bu projenin engelli gençleri ve çocukları spor yoluyla daha fazla hayata katmak ve hareketlendirmek için kurgulanmış bir proje. Bugün burada 'goalball' etkinliğindeyiz. Türkiye'nin de bu arada son üç olimpiyattır çok başarılı olduğu bir spor branşı bu. Bugün burada hem engelli olan bireylerin, hem de engeli olmayan bireylerin, görme engeli olmayan bireylerin bir arada bu etkinliği yaptığını, öğrendiğini ve yaşadığı bir etkinlik için buradayız. Amacımız bu tür etkinliklerin daha fazla olması, engelli bireylerin ve çocukların, gençlerin özellikle daha fazla hayata katılmaları için bunların örneğini daha fazla hep beraber görüyor olacağız. Spor İstanbul'un yaptıklarının Avrupa ülkeleri tarafından çoklanıyor olması ve itibar görüyor olması da bizi tabii ayrıca heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor."

"496 kişiye eğitim verildi"

1 Ocak 2024'te başlayan ve Avrupa Komisyonu'nun Erasmus artı Spor programı kapsamında 200 bin euro hibe alan Sport4All projesi kapsamında şimdiye dek yüzme ve goalball branşlarında etkinlikler düzenlendi. Proje çerçevesinde engelli bireylerin ebeveynleri, antrenörler ve spor yöneticilerine yönelik eğitim modülleri ile goalball bilgi kılavuzu hazırlandı. Geliştirilen eğitim içerikleriyle 496 kişiye toplam 40 saatlik çevrim içi ve yüz yüze eğitim verildi.