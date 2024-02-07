Sportsnet Group Yöneticileri AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

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Sportsnet Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Uzundurukan ve Sportstv Genel Yayın Yönetmeni Murat Ağca, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uzundurukan ve Ağca, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ile " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" isimli fotoğrafını seçen İlhan Uzundurukan, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Tayfun Coşkun'a ait "Kumda ayak izleri", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Çaba", "Deprem: Umut" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına oy verdi.

Ağca da "Spor" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" isimli fotoğraflarından yana tercihini kullandı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Doğanın can damarı" adlı fotoğrafını seçen Ağca, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş", "Deprem: Umut" kategorisinde ise Aytuğˆ Can Sencar'ın "Depremin umudu" adlı fotoğraflarını tercih etti.