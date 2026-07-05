Srebrenitsa Soykırımı Anma Koşusu Bayrampaşa'da - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı Anma Koşusu Bayrampaşa'da

05.07.2026 12:08
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Türkiye Bosna Sancak Derneği ve Bayrampaşa Belediyesinin düzenlediği koşuda soykırım anıldı.

Türkiye Bosna Sancak Derneği ile Bayrampaşa Belediyesinin işbirliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu Bayrampaşa'da yapıldı.

Şehir Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Onat, soykırımın unutulmaması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için bir araya geldiklerini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in Bosna'nın fethinin ardından yayımladığı ahitnamenin Osmanlı'nın farklı inançlara yaklaşımını ortaya koyan önemli bir belge olduğunu belirten Onat, "Fatih Sultan Mehmet, Bosna'da yaşayan Hristiyanların dinlerini, geleneklerini ve örflerini koruma altına almıştır. Müslümanlar, Sırplar ve Hırvatlar, Osmanlı idaresi boyunca birlikte barış içinde yaşamıştır." dedi.

Onat, Osmanlı'nın bölgeden çekilmesinin ardından Bosna'daki Müslüman kimliğine ait değerlerin hedef alındığını kaydederek, "Bu acıların bir daha yaşanmaması, Gazze'de ve dünyanın başka yerlerinde benzer durumların tekrar etmemesi için bu günleri unutmamamız ve tekrar tekrar anmamız gerekir." diye konuştu.

Her adım soykırımda ölenlerin anısını yaşatıyor

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ise anma koşusunun 8 bin 372 adımdan oluştuğunu anlattı.

Koşudaki her adımın Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatma amacı taşıdığını ifade eden Sancaktar, "Her bir adımda aslında Batı'nın medeniyet sahibi olmadığını, kendi çıkarları dışında başka bir çıkar düşünmediğini, yalnızca kendi çıkarları için var olduklarını hatırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosu Dragan Mihaljevic de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı Anma Koşusu Bayrampaşa'da - Son Dakika

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