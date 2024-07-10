Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları İçin Anma Töreni Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları İçin Anma Töreni Yarın Yapılacak

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan soykırımda öldürülenler ve bu yıl defnedilecek 14 kurban için yarın yapılacak anma töreninin hazırlıkları devam ediyor.

10.07.2024 16:40
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan soykırımda öldürülenler ve bu yıl defnedilecek 14 kurban için yarın yapılacak anma töreninin hazırlıkları devam ediyor.

Törenin yapılacağı alanlarda Srebrenitsa anneleri için bölümler hazırlanırken, ülke içinden ve dışından gelen birçok gazeteci de yerini aldı.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, hazırlıkları denetledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Becirovic, soykırımı anmak için toplanacaklarını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan edilmesi kararı sonrası sonrası ilk töreni yapacaklarını söyledi.

ABD'nin New York şehrinde BM'de de anma töreni yapılacağını kaydeden Becirovic, şöyle konuştu:

"Srebrenitsa'da işlenenlerin soykırım olduğu kararını artık kimse durduramaz. Bu yıl ilk kez New York'taki daimi temsilciliğimiz anma töreni organizasyonu yapacak. Soykırım gerçeğinin dünya çapında daha fazla yayıldığını ve kararı kabul etmeyenler önümüzdeki yıllarda daha iyi görecekler. Bu karar herhangi bir kimseden intikam almak için alınmadı. Mesajlarımız barış ve saygı doludur ancak herkes burada soykırım işlendiği gerçeğini ve bununla ilgili dünyadaki en yetkili mahkemelerin kararları olduğunu kabul etmek zorundadır."

Soykırımı kabul etmeyenlere karşı mücadele vereceklerini de ifade eden Becirovic, amaçlarının yapılan kötülüğün bir daha yapılmasını engellemek olduğunu aktardı.

Öte yandan Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden 6 Temmuz'da başlayan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılanlar da Potoçari'ye ulaşarak kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.

Daha önceki yıllarda yakınlarını defneden bazı kurban yakınları da mezarların başında dua ederek, göz yaşı döktü

Srebrenitsa'ya turist olarak gelen birçok kişi de cenazelerin bulunduğu alanı ve şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Bu yıl defnedilecek 14 kurbanın cenazesi yarın yapılacak törenlerin ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları İçin Anma Töreni Yarın Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları İçin Anma Töreni Yarın Yapılacak - Son Dakika
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