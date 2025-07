BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında, olayda katledilenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yaklaşık 9 bin Müslüman Boşnak'ın Sırplar tarafından Avrupa'nın gözü önünde katledildiğini ifade etti.

Katledilenlerin bedenlerinin, kimliklerinin tespit edilememesi için parçalanarak toplu mezarlara gömüldüğünü aktaran Destici, bugün hala yeni toplu mezarlara rastlanıldığına dikkati çekti.

Avrupa'nın ortasında yaşanan soykırıma sessiz kalan Avrupa ülkelerinin, her gün "utanmazca" insan hakları dersleri vermeye devam ettiğini vurgulayan Destici, bu bakış açısı, düşmanlık ve sömürge zihniyetinin hala değişmediğini belirtti.

Destici, aynı zihniyetin, söz konusu Türkler ve Müslümanlar olduğunda her seferinde hortlayarak insanlığa ait tüm erdemleri yok ettiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"30 yıl sonra, dünyanın farklı noktalarında, Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Doğu Türkistan'da, Afrika'da, her gün karşılaştığımız sayısız örnekte, insanlığı ancak Müslümanların, Türklerin, iyilerin dayanışmasının ve el ele vermelerinin koruyabileceğini, birbirinden kanlı derslerle yeniden görmek mecburiyetinde kalıyoruz. Avrupa'nın 20. yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında, acılarını her an yüreklerimizde taşıdığımızı ifade ederek, katledilen kardeşlerimizi, saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Mustafa Destici, bu vesileyle 2003'te hayatını kaybeden bağımsızlık mücadelesinin bilge lideri, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i de rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.