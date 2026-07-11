Erdoğan: Srebrenitsa Soykırımı Unutulmamalı, Gazze'de de Aynı Vahşet Var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı vesilesiyle düzenlenen anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Göktaş, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırp birliklerince yapılan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 31'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Bosna Hersek'teki savaşta Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen programda Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını okudu.

Göktaş'ın okuduğu, Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Bosna Hersekliler, kıymetli şehit aileleri, aziz kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yakın tarihimizin en büyük utanç vesikalarından Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yıl dönümünde, uluslararası toplumun taahhüt ve güvenlik vaatlerine rağmen, acımasızca katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kalbimizin en derinlerinde açılan bu yaranın acısını halen taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı adına, siz değerli kardeşlerime bugün bir kez daha taziyelerimi sunuyorum. Aradan geçen 31 yıla rağmen şehitlerimiz için devam eden kimlik tespiti ve defin çalışmaları, buradaki kardeşlerimizin karşı karşıya bırakıldığı kapsamlı ve sistematik cinayetin dehşet verici boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in, 'Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' ikazının gereği olarak Srebrenitsa Soykırımı'na dair farkındalığın artırılması için her zeminde gayret gösteriyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 11 Temmuz'u, '1995 Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Uluslararası Günü' olarak ilan etmesi için Bosna Hersekli kardeşlerimizle birlikte yoğun çalışmalar yürüttük. Ülkemizin destekleriyle kurulan ve geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız 'Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Anma Müzesi'ni hayata geçirdik. Hem ikili düzeyde hem de çok taraflı platformlarda, Bosna Hersek'te barış, huzur ve istikrarın korunmasına katkı vermek amacıyla geniş kapsamlı temas ve girişimler gerçekleştirdik. Bu gayretlerimizin esas hedefi, elbette, böyle bir suçun dünyanın hiçbir yerinde bir daha tekerrür etmemesini sağlayacak temel ve tedbirleri devreye almaktır.

Bununla birlikte, Gazze'de çoğu çocuk ve kadın 73 bin masumun hayatına mal olan vahşet, uluslararası toplumun Srebrenitsa'dan gerekli dersleri ne yazık ki halen çıkarmadığını gösteriyor. Hiçbir caninin sivilleri hedef almaya cüret edemeyeceği daha adil bir dünya ve daha sorumlu bir uluslararası toplum için, 'Dünya 5'ten büyüktür' şiarıyla yürüttüğümüz ısrarlı çalışmalara devam edeceğiz.

Srebrenitsa Soykırımı ise insanlık tarihine sürülen utanç lekesi belirginliğini korurken, Bosna Hersek'te gerilimi artırma riski taşıyan söylem ve eylemleri doğru bulmuyor, bunları kati surette reddediyoruz. Savaş sonrası evlerine dönen kişilere yönelik saldırı ve tacizleri, uluslararası mahkeme kararlarının hilafına soykırımın inkar edilip yüceltilmesini ve İslam karşıtı her türlü beyanı lanetliyoruz. Bu tür sorumsuz ve kötü niyetli eğilimlere karşı, uluslararası toplumu daha hassas ve kararlı olmaya çağırıyor, teyakkuza davet ediyoruz.

Avrupa'da sürdürülebilir barış, sükunet, istikrar ve refahın yolu nasıl ki Balkanlar'dan geçiyorsa, Balkanlar'ın huzur ve güvenliği de Bosna Hersek'ten ayrı düşünülemez. Türkiye olarak, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenine yönelik koşulsuz desteğimizi, bugüne dek olduğu gibi, gelecekte de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu anlayışla, Bosna Hersek'in daha müreffeh yarınlara ulaşması için ülkedeki tüm kesimleri kapsayan diyalog ve uzlaşının tesisi yönündeki gayretlerimizi devam ettireceğiz. Bu düşüncelerle, Srebrenitsa Soykırımı'nda şehadet mertebesine erişen Boşnak kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum."

Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te, Sırp güçler tarafından otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 772 kurban toprağa verilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.