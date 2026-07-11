Diyanet'ten Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılında Kınama

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Tarihin en büyük vahşetlerinden biri olarak hafızalara kaydedilen Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde, bu ağır insanlık suçunu şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Arpaguş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da kadın erkek, büyük, küçük demeden sırf Müslüman oldukları için binlerce masum insanın tüm dünyanın sessiz bakışları altında hayattan koparıldığını belirtti.

Adaletin, hukukun, merhametin ve insan onurunun ayaklar altına alındığı menfur hadisenin aradan geçen yıllara rağmen bugün hala vicdan sahibi herkesi derinden sarsmaya devam ettiğini vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Tarihin en büyük vahşetlerinden biri olarak hafızalara kaydedilen Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde, bu ağır insanlık suçunu şiddetle kınıyorum. Aynı vahşetin Gazze'de Filistin halkına reva görüldüğü günümüzde tüm insanlığı zulme karşı durmaya ve mazlumun ırkına, diline, dinine bakmaksızın her daim adaletin yanında yer almaya davet ediyorum. Bu vesileyle hakikatin hiçbir zaman zorbalıkla yok edilemeyeceğini tüm dünyaya gösteren Bosna'nın asil halkını ve aziz şehitlerini şükranla ve minnetle yad ediyorum. Başta Srebrenitsa olmak üzere her zerresi şehit kanıyla sulanmış Evlad-ı Fatihan yurdunun tüm mazlumlarına Yüce Allah'tan rahmet diliyor, geride kalanlara sabrı cemil niyaz ediyorum."