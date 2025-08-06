KANDY, 6 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Kandy kentinde geleneksel kostümler giyen sanatçılar dans ve davul performansları eşliğinde Esala Perahera Festivali'ni kutladı.
1000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan en görkemli Budist festivallerinden Esala Perahera, bu yıl 30 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Son Dakika › Güncel › Sri Lanka'da Esala Perahera Festivali Kutlandı - Son Dakika
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