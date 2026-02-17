Sri Lanka'da Milletvekillerinin Emekli Maaşları Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sri Lanka'da Milletvekillerinin Emekli Maaşları Kaldırıldı

17.02.2026 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sri Lanka parlamentosu, ekonomik kriz nedeniyle milletvekillerinin emekli maaşlarını kaldırdı.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadelesini sürdüren Sri Lanka'da parlamento, milletvekillerinin emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısını kabul etti.

225 sandalyeli parlamentoda, milletvekillerinin emekli maaşlarını kaldıran yasa tasarısı oylandı.

Oylamada tasarı 154 "evet" oyuyla kabul edilirken, yalnızca iki milletvekili "hayır" oyu verdi. Diğer üyeler ise oylamaya katılmadı.

Yeni düzenlemeye göre, halihazırda bu maaşı alan ya da almaya hak kazanan kişilere yapılacak ödemeler de durdurulacak.

Adalet Bakanı Harshana Nanayakkara da parlamentoda tasarıyı sunarken milletvekillerinin ülke hala ekonomik krizden çıkmaya çalışırken emekli maaşı almaya "ahlaki olarak haklarının olmadığını" söyledi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, 2024'te seçimlerindeki kampanyasında milletvekillerinin emekli maaşlarının kaldırması sözü vermişti.

Hükümet, Eylül 2024'te de halkın talebi üzerine eski devlet başkanına sağlanan konut, ulaşım, ödenek ve emekli maaşı gibi ayrıcalıkları kaldırmıştı.

Sri Lanka ekonomik krizi

Sri Lanka, Nisan 2022'de 83 milyar doları aşan borç yükü nedeniyle temerrüde düşmüş, gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı ile elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Kriz, protestolara yol açmış ve dönemin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa istifa ederek ülkeden ayrılmıştı.

Ülke, 2023'te Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketi anlaşması imzalamış ve borç yapılandırma sürecini tamamladığını açıklamıştı.

Sri Lanka yönetimi yaklaşık 17 milyar dolarlık borç servis yükünde hafifleme sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Sri Lanka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da Milletvekillerinin Emekli Maaşları Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

19:31
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
19:18
Juventus’un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 19:40:18. #7.11#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da Milletvekillerinin Emekli Maaşları Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.