Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar: 6 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar: 6 Ölü, 17 Yaralı

Sri Lanka'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı ve kaybolanlar var.

28.11.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sri Lanka'daki şiddetli yağışların yol açtığı afetler nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Sri Lanka Meteoroloji Dairesi, ülkedeki afetlerin neden olduğu can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı ve 6 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Ülke genelinde 330 bin 894 kişinin afetlerden etkilendiği aktarılan açıklamada, 16 bin 553 kişinin 183 güvenli bölgeye yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, afetler nedeniyle 82 evin tamamen yıkıldığı, 1465 evin ise kısmi hasar aldığı bilgisi yer aldı.

Şiddetli yağış ve rüzgarların etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, halk, "fırtına sırasında meydana gelen geçici kuvvetli rüzgarlar ve yıldırımlardan kaynaklanabilecek zararı en aza indirmek için" önlem almaya çağrıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hava Durumu, Sri Lanka, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar: 6 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Milli Savunma Üniversitesi’nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
22:02 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 16:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar: 6 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.