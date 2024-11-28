Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar: 6 Ölü, 17 Yaralı

Güncel

Sri Lanka'daki şiddetli yağışların yol açtığı afetler nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Sri Lanka Meteoroloji Dairesi, ülkedeki afetlerin neden olduğu can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı ve 6 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Ülke genelinde 330 bin 894 kişinin afetlerden etkilendiği aktarılan açıklamada, 16 bin 553 kişinin 183 güvenli bölgeye yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, afetler nedeniyle 82 evin tamamen yıkıldığı, 1465 evin ise kısmi hasar aldığı bilgisi yer aldı.

Şiddetli yağış ve rüzgarların etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, halk, "fırtına sırasında meydana gelen geçici kuvvetli rüzgarlar ve yıldırımlardan kaynaklanabilecek zararı en aza indirmek için" önlem almaya çağrıldı.