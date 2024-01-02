Sri Lanka\'daki Arakanlı Mülteciler BMMYK Ofisinin Kapatılmasını Protesto Etti

Sri Lanka'da yaşayan Arakanlı mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisinin önünde protesto düzenledi.

Göstericiler, ülkedeki BMMYK ofisinin kapatılması durumunda ödeneklerinin kesilmesinden korktuklarını söyleyerek ofisin kapatılması kararını protesto etti.

Sri Lanka'nın kalıcı olarak orada yaşamalarına izin vermemesi nedeniyle başka bir ülkeye yerleştirilmek istediklerini kaydeden göstericiler, BM ajansının temsilcisine bir dilekçe gönderdi.

Dilekçede, mültecilerin, ofisin kapatılacağını öğrenmekten üzüntü duydukları belirtilerek, "başka bir ülkede belirsizliğin üstesinden gelmelerinin yanı sıra kendileri ve çocukları için kalıcı bir çözüm bulunmasına yardımcı olunması" talep edildi.

İnsan hakları aktivisti Ruki Fernando, mültecilerin, BM ajansından temel ödenek aldıklarını ve kendilerine Sri Lanka hükümeti tarafından sınırlı sağlık hizmeti sağlandığını söyledi.