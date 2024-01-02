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Sri Lanka'daki Arakanlı Mülteciler BMMYK Ofisinin Kapatılmasını Protesto Etti - Son Dakika
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Sri Lanka'daki Arakanlı Mülteciler BMMYK Ofisinin Kapatılmasını Protesto Etti

Sri Lanka'da yaşayan Arakanlı mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisinin kapatılması durumunda ödeneklerinin kesilmesinden endişe duyarak protesto düzenledi. Mülteciler, ülkede kalıcı olarak yaşama izni verilmemesi nedeniyle başka bir ülkeye yerleştirilmek istediklerini belirterek BM ajansına bir dilekçe gönderdi. Dilekçede, mültecilerin belirsizlikle başa çıkabilmeleri ve kendileri ile çocukları için kalıcı bir çözüm bulunması talep edildi.

Sri Lanka\'daki Arakanlı Mülteciler BMMYK Ofisinin Kapatılmasını Protesto Etti
02.01.2024 - 18:29,
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Sri Lanka'da yaşayan Arakanlı mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisinin önünde protesto düzenledi.

Göstericiler, ülkedeki BMMYK ofisinin kapatılması durumunda ödeneklerinin kesilmesinden korktuklarını söyleyerek ofisin kapatılması kararını protesto etti.

Sri Lanka'nın kalıcı olarak orada yaşamalarına izin vermemesi nedeniyle başka bir ülkeye yerleştirilmek istediklerini kaydeden göstericiler, BM ajansının temsilcisine bir dilekçe gönderdi.

Dilekçede, mültecilerin, ofisin kapatılacağını öğrenmekten üzüntü duydukları belirtilerek, "başka bir ülkede belirsizliğin üstesinden gelmelerinin yanı sıra kendileri ve çocukları için kalıcı bir çözüm bulunmasına yardımcı olunması" talep edildi.

İnsan hakları aktivisti Ruki Fernando, mültecilerin, BM ajansından temel ödenek aldıklarını ve kendilerine Sri Lanka hükümeti tarafından sınırlı sağlık hizmeti sağlandığını söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sri Lanka'daki Arakanlı Mülteciler BMMYK Ofisinin Kapatılmasını Protesto Etti - Son Dakika
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