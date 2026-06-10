Sri Lanka'daki Terör Saldırıları İddiası - Son Dakika
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Sri Lanka'daki Terör Saldırıları İddiası

10.06.2026 16:40
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Kamu Güvenliği Bakanı, 2019 Paskalya saldırılarını eski istihbarat şefinin planladığını iddia etti.

Sri Lanka Kamu Güvenliği Bakanı Ananda Wijepala, 21 Nisan 2019'da Paskalya ayini sırasında düzenlenen terör saldırılarını ülkenin eski istihbarat şefi Tuan Suresh Sallay'ın planladığı iddiasında bulundu.

India Today'ın haberine göre, Wijepala parlamentoda yaptığı konuşmada, 2019'daki bombalı saldırıların Sallay tarafından planlandığını öne sürdü.

Soruşturmalar sonucunda Sallay'ın terör saldırılarının planlanması ve yönetilmesinde merkezi bir rol oynadığının tespit edildiğini ileri süren Wijepala, Sallay'ın saldırıya uğrayan kiliselerden birini bizzat belirlediğini iddia etti.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakını ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lanka'daki Terör Saldırıları İddiası - Son Dakika

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