Sri Lanka Donanması, Hindistan'a ait kaçak avlanan trol teknelerine el koydu - Son Dakika
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Sri Lanka Donanması, Hindistan'a ait kaçak avlanan trol teknelerine el koydu

Sri Lanka donanması, ülkenin kuzeyindeki Kareinagar kasabası açıklarında Sri Lanka'ya ait sularda kaçak avlanan Hindistan'a ait 3 trol teknesine el koyarak Hindistanlı 22 balıkçıyı tutukladı. Donanma, trol tekneleri ve Hindistanlı balıkçıları yerel yetkililere teslim ederek hukuki işlemlerin başlatılmasını sağladı. Sri Lanka donanması, yasadışı balıkçılık faaliyetlerini önlemek için düzenli olarak devriye gerçekleştirdiğini ve bu faaliyetlerin yerel balıkçıların geçim kaynakları ve deniz kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

11.03.2024 11:09  Güncelleme: 11:10
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KOLOMBO, 11 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka donanması, ülkenin kuzeyindeki Kareinagar kasabası açıklarında Sri Lanka'ya ait sularda kaçak avlanan Hindistan'a ait 3 trol teknesine el koyarak Hindistanlı 22 balıkçıyı tutukladı.

Donanmadan Pazar günü yapılan basın açıklamasına göre, Cumartesi gecesi ve Pazar sabahı düzenlenen operasyonlarda teknelere el konulup balıkçılar tutuklandı.

Donanma, trol tekneleri ve Hindistanlı balıkçıkların Kankesanthurai Limanı'na getirilerek hukuki işlemler için yerel yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

Donanma ayrıca 2024 yılı içerisinde Sri Lanka sularında Hindistan'a ait 15 trol teknesine el koyduğunu ve 110 Hindistanlı balıkçıyı tutukladığını açıkladı.

Sri Lanka sularında yabancı trol teknelerinin yürüttüğü yasadışı balıkçılık faaliyetlerini önlemek üzere düzenli olarak devriye gerçekleştirdiklerini kaydeden donanma, bu faaliyetlerin yerel balıkçıkların geçim kaynakları ve Güney Asya ülkesinin deniz kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Sri Lanka donanması, 2023 yılında yasadışı faaliyetlere karışan 343 kişiyi tutuklayıp binlerce kilogram kaçak mal ele geçirmişti.

Kaynak: Xinhua

Balıkçılık, Hindistan, Sri Lanka, Denizcilik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka Donanması, Hindistan'a ait kaçak avlanan trol teknelerine el koydu - Son Dakika

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