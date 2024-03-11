Sri Lanka Donanması, Hindistan'a ait kaçak avlanan trol teknelerine el koydu

KOLOMBO, 11 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka donanması, ülkenin kuzeyindeki Kareinagar kasabası açıklarında Sri Lanka'ya ait sularda kaçak avlanan Hindistan'a ait 3 trol teknesine el koyarak Hindistanlı 22 balıkçıyı tutukladı.
Donanmadan Pazar günü yapılan basın açıklamasına göre, Cumartesi gecesi ve Pazar sabahı düzenlenen operasyonlarda teknelere el konulup balıkçılar tutuklandı.
Donanma, trol tekneleri ve Hindistanlı balıkçıkların Kankesanthurai Limanı'na getirilerek hukuki işlemler için yerel yetkililere teslim edildiğini bildirdi.
Donanma ayrıca 2024 yılı içerisinde Sri Lanka sularında Hindistan'a ait 15 trol teknesine el koyduğunu ve 110 Hindistanlı balıkçıyı tutukladığını açıkladı.
Sri Lanka sularında yabancı trol teknelerinin yürüttüğü yasadışı balıkçılık faaliyetlerini önlemek üzere düzenli olarak devriye gerçekleştirdiklerini kaydeden donanma, bu faaliyetlerin yerel balıkçıkların geçim kaynakları ve Güney Asya ülkesinin deniz kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
Sri Lanka donanması, 2023 yılında yasadışı faaliyetlere karışan 343 kişiyi tutuklayıp binlerce kilogram kaçak mal ele geçirmişti.
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