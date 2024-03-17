Sri Lanka Donanması, Hint balıkçılarına karşı önlemlerini artırıyor - Son Dakika
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Sri Lanka Donanması, Hint balıkçılarına karşı önlemlerini artırıyor

Sri Lanka Donanması, ülkenin kara sularına girdikleri gerekçesiyle 21 Hint balıkçıyı gözaltına aldı ve iki tekneye el koydu. Daha önce de benzer bir olayda 12 Hint balıkçı gözaltına alınmış ve üç tekneye el konulmuştu. Donanma, yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişilere karşı sıkı önlemler almaya devam ediyor.

17.03.2024 15:45  Güncelleme: 15:47
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Sri Lanka Donanması, ülkenin "kara sularına girdikleri" gerekçesiyle 21 Hint balıkçıyı gözaltına aldı, iki tekneye el koydu.

The Telegraph India'nın haberine göre, Sri Lanka Donanması konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 21 Hint balıkçının "kara sularına girdikleri" gerekçesiyle Sri Lanka'nın kuzeybatısındaki Delft Adası yakınlarında gözaltına alındığı, balıkçıların iki teknesine de el konulduğu bildirildi.

ANI News'ün haberine göre de Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Rameswaram bölgesinden Balıkçılar Birliğinin konuya ilişkin açıklamasında, bölgeden 480'i aşkın balıkçı teknesinin denize açıldığı belirtildi.

Açıklamada, balıkçıların Rameswaram'ın kuzeyindeki "Palk Bay" bölgesinde balık tuttukları ifade edildi.

Sri Lanka Donanması, 14 Ocak'ta ülkenin kara sularında "kaçak avlandıkları" gerekçesiyle 12 Hint balıkçıyı gözaltına almış, üç tekneye el koymuştu.

Donanmanın açıklamasında, geçen yıl yasa dışı faaliyetlerde bulunan 343 kişinin gözaltına alındığı ve binlerce kilogram kaçak mala el konulduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lanka Donanması, Hint balıkçılarına karşı önlemlerini artırıyor - Son Dakika

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