Sri Lanka, mahsur kalan 40 İranlı denizciyi ön tedavi sonrası Tahran'a gönderdi

Sri Lanka, mahsur kalan 40 İranlı denizciyi ön tedavi sonrası Tahran'a gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sri Lanka makamları, Hint Okyanusu'nda mahsur kalan 40 İranlı denizciyi yardım çağrısının ardından tahliye etti. Denizciler, Galle Limanı'na getirilip ülkede ön tedaviden geçirildikten sonra bugün Tahran'a gönderildi.
Sri Lanka, Hint Okyanusu'nda mahsur kalan 40 İranlı denizciyi yardım çağrısı sonrası tahliye ettiğini ve ön tedavilerinin ardından ülkelerine geri gönderdiğini bildirdi.
Sri Lanka Dışişleri, Yabancı İstihdam ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Thushara Rodrigo, ada yakınlarına demirleyen gemilerden tıbbi yardım çağrısı aldıklarını belirtti.
Rodrigo, gemilerde mahsur kalan 40 İranlı denizcinin, İran'ın Colombo Büyükelçiliği ve yerel acentelerce ayarlanan gemilerle tahliye edildiğini ve dün ülkenin güneyindeki Galle kentindeki limana getirildiklerini kaydetti.
Tahliye edilenlerin ön tedavilerinin ülkede yapıldığını ifade eden Rodrigo, denizcilerin bugün İran'ın başkenti Tahran'a gönderildiğini kaydetti.
ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz ablukasını yeniden başlatmasının ardından onlarca petrol tankeri Sri Lanka açıklarında demir atmış ve burada mahsur kalmıştı.
Sri Lanka makamları, ülkenin kıyısından yaklaşık 24 deniz mili uzaklıkta 19 geminin bulunduğunu, gemilerin gıda, su ve yakıt sıkıntısı çektiğini bildirmişti.
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