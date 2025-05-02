Sri Lankalı İkizler Mojiang Festivali'nde

MOJİANG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Mojiang Hani Özerk ilçesinde düzenlenen 19. Mojiang Uluslararası İkizler Festivali sırasında vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektiren Sri Lankalı ikizler, 1 Mayıs 2025.
Çin'in Mojiang Hani Özerk İlçesi'nde perşembe günü düzenlenen festival kapsamındaki geçit törenine dünyanın dört bir yanından gelen 1.000'den fazla ikiz katıldı. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
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