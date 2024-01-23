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SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Aylıkları Yüzde 49,25 Artacak - Son Dakika
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SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Aylıkları Yüzde 49,25 Artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükselttiklerini duyurdu. Bakan Işıkhan, emeklilere yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmaların bu yıl hayata geçirileceğini belirtti ve tüm emeklilere aynı oranda artış sağlanacağını ifade etti.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Aylıkları Yüzde 49,25 Artacak
23.01.2024 - 21:38,
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükselttiklerini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz.  Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA
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Vedat Işıkhan, Bağ Kur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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