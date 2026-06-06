St. Petersburg'a İHA Saldırısı - Son Dakika
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St. Petersburg'a İHA Saldırısı

06.06.2026 12:13
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Ukrayna'nın İHA'ları, St. Petersburg'da önemli bir foruma saldırdı; hava savunma devrede.

ST. Rusya'nın önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun kapanış günü, şehre Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde St. Petersburg'un Ukrayna'ya ait silahlı İHA'ın geniş çaplı saldırısına maruz kaldığını bildirdi.

Hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirten Beglov, St. Petersburg sakinlerine evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Beglov ayrıca, mobil internet hizmetinde aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yerel saat ile sabah 6'ya doğru vatandaşlara mobil sms aracılığı ile İHA saldırısı uyarı gelirken, saat 10 civarı İHA tehlikesinin sona erdiği bilgisi verildi.

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun St. Petersburg'un yanında yer alan Leningrad Bölgesi'ne İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölge üzerinde geceden bu yana 144 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini kaydeden Drozdenko, "Saldırı sonucu Savunma Bakanlığına ait bir tesiste yangın çıktı. Durumu izlemek ve yönetmek için geçici olarak karargah oluşturdum. Yangının çıktığı bölgeden sakinleri tahliye etme kararı alındı." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın önemli ekonomi etkinliklerinden biri olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun 29'uncusu 3 Haziran'da başlamış, forumun açılış gününde bölgeye Ukrayna İHA'larla saldırı düzenlemişti. Yabancı ülkelerden dahil yetkililer ve binlerce iş insanının katıldığı forum bugün sona eriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün forumun ana oturumuna katılarak konuşma yapmıştı.

Rusya'nın diğer bölgeleri de İHA'ların hedefi oldu

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Operasyonel Merkezden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu Ust-Labinsk kentindeki petrol deposunda yangın çıktığı belirtildi.

Çevredeki evlerde yaşayanların tahliye edildiği aktarılan açıklamada, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında ise gece boyunca Ukrayna'ya ait 376 İHA'nın, Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde vurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Petersburg, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel St. Petersburg'a İHA Saldırısı - Son Dakika

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